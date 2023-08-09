دولي

المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بمهاجمة مواقع للقوات المسلحة

المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بمهاجمة مواقع للقوات المسلحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال  المجلس العسكري في النيجر إن قوات الجيش الفرنسي قامت بخرق المجال الجوي المغلق للبلاد، وهاجمت موقعا للقوات المسلحة في النيجر.

وأوضح أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس الحاكم، أنه "في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، تعرض موقع للحرس الوطني بمنطقة ليبتاكو غورم، لهجوم من الجيش الفرنسي، حيث تم تحرير 16 إرهابيا مسجونين في البلاد"، بحسب موقع روسيا اليوم.

واتهم المجلس طائرة فرنسية بالإقلاع من العاصمة التشادية نجامينا واختراق المجال الجوي للنيجر، مشيرا إلى أن "العناصر الإرهابية التي تم تحريرها متورطة في 3 عمليات على أراضي النيجر".

وأمر المجلس العسكري في النيجر برفع مستوى التهديد في البلاد على إثر الهجوم الفرنسي.

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