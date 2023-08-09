حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال مركز حماية لحقوق الإنسان بأنه قام بإرسال بلاغ قانوني إلى كريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتكررة لحقوق الفلسطينيين في مدينة القدس والاعتداء على المسجد الأقصى بصفته مكان عبادة خاص بالمسلمين.وطالب المركز في بلاغه المدعي العام للمحكمة الجنائية بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع مادية محددة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والمسجد الأقصى في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة، وتعتبر مجرمة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وأعرب المركز عن استعداده للمساهمة في تزويد المدعي العام بكافة الوثائق والصور اللازمة لإثبات ذلك.وأضاف المركز، ننتظر من خان الرد على بلاغنا القانوني حسب الأصول، حيث سمحت المحكمة الجنائية الدولية في الآونة الأخيرة للأفراد والمؤسسات في فلسطين بالتقدم بشكواهم عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة.وأشار المركز إلى أن مصداقية المحكمة الجنائية الدولية على المحك، ونأمل منها الالتزام بالقواعد القانونية وتفعيل صلاحياتها لإنصاف المظلومين في فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبوها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.