شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من حملات الاعتقال المكثفة التي تستهدف المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد (2000) حالة اعتقال لمواطنين من القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري بينهم (465) قاصراً، (58) سيدة وفتاة.

وقال مركز فلسطين ،إن قال إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفى مقدمتها الاعتقالات المسعورة تهدف الى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، و إفراغ المدينة من أهلها الأصليين، وتأتى تواصلاً الاستهداف المباشر للأقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح ان الاعتقالات استهدفت كافة شرائح المقدسيين من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن، حيث رصد ما يزيد عن (2000) حالة اعتقال، وهي تشكل حوالي 47% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة والتي بلغت 4400 حالة.

وأشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري (877) قراراً بالإبعاد لمواطنين مقدسيين غالبيتها عن المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها ، فيما أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (248) قرار حبس منزلي لفترات مختلفة، بينما أصدرت محاكم الاحتلال حوالى 100 قرار إداري ما بين جديد وتجديد بحق أسرى مقدسيين.

وكشف الأشقر ان من بين المعتقلين خلال العام الجاري 10 من المصابين بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة بعضها خطيرة، منهم أطفال، ونساء، كان من بينهم الفتى وديع عزيز أبو رموز 16 عاماً من بلدة سلوان والذي استشهد بعد يومين من اعتقاله مصاباً خلال مواجهات في البلدة، واحتجز جثمانه لخمسة أشهر قبل تسليمه لذويه، وكان آخر المعتقلين الجرحى السيدة "سميرة حرباوي" 50 عاماً، من حى الشيخ جراح والتي اعتقلت في يوليو الماضي بعد إطلاق النار عليها وأصابتها بجراح في قدميها وتم تمديد اعتقالها.

كما واصلت سلطات الاحتلال سياسة "اعتقال الأسرى المحررين من القدس فور الإفراج عنهم من السجون بعد انتهاء محكوميتهم"، حيث جرى هذا الإجراء مع 21 أسير محرر أفرج عنهم بشروط أبرزها: الإبعاد عن القدس، الإبعاد عن منطقة السكن، منع الاحتفالات ورفع الأعلام والرايات في المدينة.

وأضاف الاشقر ان سلطات الاحتلال نفذت خلال العام الجاري هجمة شرسة بحق الأسرى المقدسيين والمحررين وعائلاتهم، تنفيذا لقرار وزير الجيش حيث داهمت منازل العشرات منهم ونفذت سياسة حجز على أموال الأسرى وممتلكاتهم بحجة استلامها من السلطة الفلسطينية، كما احتجزت مصاغ من الذهب والفضة ومقتنيات وألعاب ومركبات ودراجات نارية، إضافة الى الحجز على الحسابات البنكية لعشرات الأسرى وعائلاتهم دون إبلاغهم.

وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من اهلها، وتوفير الدعم القانوني والمالي المكثف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.

أخبار ذات صلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي بغزة

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

منوعات

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

عربي

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن