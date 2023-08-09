حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

رام الله - دنيا الوطننظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» ومؤسسة مهجة القدس مؤتمراً صحفياً بمدينة غزة لدعم الخطوات النضالية للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.بدوره، أشار القيادي في الجبهة الديمقراطية محمد شلح إلى ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من حملات مسعورة من قبل إدارة سجون الاحتلال، بتجديد أوامر الاعتقال الإداري بعد انتهاء اعتقالهم، إلى جانب اعتقال النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.وبين شلح أن دولة الاحتلال تتبع سياسة الباب الدوار تجاه الأسرى عبر سياسة الاعتقال الإداري ، مشيراً إلى جرائم إدارة السجون تجاه الأسرى ولا سيما الإداريين منهم والسياسة العدوانية التي ينتهجها بن غفير تجاههم.وأوضح ياسر مزهر منسق العلاقات العامة في مؤسسة مهجة القدس خطوات الحركة الجماهيرية لدعم صمود أسرانا، مطالباً مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الأسرى وفضح ممارساتإدارة السجون.ودعا مزهر السلطة الفلسطينية للعمل على تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية ومحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.