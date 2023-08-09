شؤون فلسطينية

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين
جانب من الوقفة
رام الله - دنيا الوطن
نظم مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» ومؤسسة مهجة القدس مؤتمراً صحفياً بمدينة غزة لدعم الخطوات النضالية للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

بدوره، أشار القيادي في الجبهة الديمقراطية محمد شلح إلى ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من حملات مسعورة من قبل إدارة سجون الاحتلال، بتجديد أوامر الاعتقال الإداري بعد انتهاء اعتقالهم، إلى جانب اعتقال النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وبين شلح أن دولة الاحتلال تتبع سياسة الباب الدوار تجاه الأسرى عبر سياسة الاعتقال الإداري ، مشيراً إلى جرائم إدارة السجون تجاه الأسرى ولا سيما الإداريين منهم والسياسة العدوانية التي ينتهجها بن غفير تجاههم.

وأوضح ياسر مزهر منسق العلاقات العامة في مؤسسة مهجة القدس خطوات الحركة الجماهيرية لدعم صمود أسرانا، مطالباً مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه الأسرى وفضح ممارسات
إدارة السجون.

ودعا مزهر السلطة الفلسطينية للعمل على تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية ومحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

أخبار ذات صلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي بغزة

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

مادة ورقة حول إمكانية أن تتسبب العقوبات الأمريكية على روسيا في ظهور أنظمة بديلة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

جمعية أساتذة الجامعات تعقد لقاء حول دور المجتمع الدولي في دعم غزة

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

حماية يرسل بلاغا إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس والأقصى

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

حريات ومهجة القدس ينظمان مؤتمراً صحفياً بغزة دعماً لخطوات الأسرى الإداريين

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

منوعات

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

عربي

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

البيت الأبيض: لم نصل بعد لاتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن