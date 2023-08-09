النائب قرعاوي: سياسة هدم المنازل فشلت في ردع شعبنا الفلسطيني عن مقاومته

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب في الجلس التشريعي المنحل بالضفة الغربية، فتحي قرعاوي على أن تواصل عمليات المقاومة يثبت فشل الاحتلال في ردع شعبنا الفلسطيني.وقال قرعاوي إن سياسة تدمير منازل الفلسطينيين قديمة وليست جديدة، وتعتبر من عقوبات الردع التي يمارسها الاحتلال عقب كل عمل مقاوم.وأشار إلى أن هدم المنازل من العقوبات القاسية التي يحاول فيها الاحتلال ردع الفلسطينيين عن القيام بأي عمل مقاوم.وأضاف أن التجارب أثبتت أن سياسة هدم المنازل قد فشلت في ردع الفلسطينيين، نظرا لتكرار أعمال المقاومة وعدم اكتراث الفلسطينيين بما يمكن أن يقوم به الاحتلال.وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين إسرائيليين.