الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

رام الله - دنيا الوطنطالب المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج، بضرورة التأكد من أن صلاحية جواز سفرهم صالحة لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.وأهاب السفير الديك بجميع مكاتب وشركات السياحة والسفر، التأكد من سريان جوازات السفر قبل حجز التذاكر تجنبا لعدم إيقاف المواطنين في المطارات أو إعادتهم وعدم السماح لهم بالدخول.وجاءت هذه التحذيرات على خلفية تعرض الكثير من المواطنين لمشاكل في مطارات بعض الدول، بسبب هذه القضية.