أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (235) اليوم الأربعاء، وأدانت اللجنة إعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، وتزايد وتيرة الأنشطة الساعية لتقسيمه، مطالبة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بالوقوف عند مسئولياتهم والتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الاستفزازات، التي تنتهك الواقع الديني والقانوني لمدينة القدس، واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتداءات إمتداد لجرائم الاحتلال في الضفة بالقتل واقتحام المدن وفي غزة باستمرار الحصار.واستمعت اللجنة لتقرير حول بدء الدورة الثانية لاختبارات الثانوية العامة، وتدخلات المؤسسات الحكومية لإتمامها، متمنية النجاح للطلبة المتقدمين.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، شؤون الأراضي، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة المصادقة على إجراءات ضبط حالة السكينة والنظام العام داخل مجمع الشفاء الطبي، وإقرار سياسات الطاقة المتجددة المنسبة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.كما قررت إجراء مبادلة لمساحات من الأراضي في منطقة بيت لاهيا لتوسعة أحواض مياه الصرف الصحي، وإيفاد مجموعة من الموظفين للخارج لتعزيز القدرات في بعض التخصصات المطلوبة، وتجديد عقود عدد من الخبراء في وزارة الصحة.وأعلنت اللجنة عن تسوية وضع عدد من المواطنين في عشوائية الأمريكية شمال غزة، ممن انطبقت عليهم معايير تسوية التعديات.كما تم إقرار آلية معالجة مشكلة تسريب مياه الأمطار داخل مشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي التخصصي، واعتماد لائحة ضبط إجراءات السلامة والأمان في الأبراح السكنية.وأقرت اللجنة اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لعدد من المسميات الإدارية في الدوائر الحكومية، وإقرار سياسة توفير بدل الشواغر الطارئة في وزارتي الصحة والتعليم.كما تم ترقية عدد من وكلاء النيابة العامة إلى رئيس النيابة، ممن انطبقت عليهم شروط الكفاءة والأقدمية.