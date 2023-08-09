شؤون فلسطينية

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تداعت فعاليات ومؤسسات وشخصيات محافظة نابلس اليوم الأربعاء، إلى اجتماع موسّع بمشاركة واسعة لمختلف المؤسسات الأهلية والشعبية في المحافظة والفعاليات والفصائل والقوى الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لاطلاعها على خطة الجامعة لاستقبال العام الدراسي القادم، وإنجازات الجامعة خلال العام الماضي، وتقييماتها وتصنيفاتها العالمية، وبرامجها الدراسية الحديثة، وخططها الاستراتيجية، والتحدّيات التي تعتري الجامعة في ظل الحصار الإسرائيلي على محافظة نابلس، وسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الممنهجة ضد الجامعة وتبنّيها معايير مزدوجة في التعاطي مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيّة، واستهدافها لجامعة النجاح الوطنيّة لصالح جامعات ربحيّة خاصّة.

وأعرب الحضور عن فخرهم بما وصلت له جامعة النجاح الوطنية من تقدم في مختلف المجالات البحثية والتعليمية والمجتمعية، وحفاظها على الترتيب الأول فلسطينياً وتقدمها دوليأ في جميع التصنيفات العالمية المرموقة كالتايمز، وكيو إس، والويبومتركس، وغيرها. مشيرة بأن هذه الإنجازات الوطنيّة في ظل هذه الظروف والتحديات التي تعتري الوطن ومحافظة نابلس على وجه الخصوص هو محط فخر واعتزاز للكلّ الفلسطيني في كلّ مكان.

كما أكّد المجتمعون دعمهم لخطط الجامعة في استحداث برامج دراسية حديثة تتواءم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والثورة الصناعية، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة وطنياً وإقليمياً وعالمياً.

كما طالب المجتمعون الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بالردّ الفوري دون تأجيل أو مماطلة على عشرات البرامج الدراسية العالقة منذ فترات طويلة، على الرغم من قيام الجامعة بتزويد الهيئة بالردود على جميع ملاحظات مقيمي هذه البرامج لا سيما تلك التي تتواكب مع متطلبات العصر الحالي. كما أكّد المجتمعون على حق جامعة النجاح الوطنية في فتح مواقع تعليمية جديدة لها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة.

وطالب المجتمعون الحكومة الفلسطينية بدفع مستحقات مستشفى النجاح الوطني الجامعي والبالغة ما يزيد عن 535 مليون شيكل، مما يهدد استمرار توريد الأدوية للمستشفى بسبب تراكم الديون وقدرة المستشفى على الاستمرار بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع تقرّر تشكيل لجنة من عدد من مؤسسات المحافظة الكبرى لمتابعة حقوق الجامعة مع الجهات ذات الاختصاص.




أخبار ذات صلة

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي بغزة

أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب إجتماعها الأسبوعي بغزة

اشتية يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب دراسات دولية من جامعات أمريكية

اشتية يستقبل وفدا من أساتذة وطلاب دراسات دولية من جامعات أمريكية

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

الشيخ: نرحب بقرار استراليا الاعتراف بمصطلح &quot;الأراضي الفلسطينية المحتلة&quot;

الشيخ: نرحب بقرار استراليا الاعتراف بمصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم عقبة جبر وتحاصر منزلا

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم عقبة جبر وتحاصر منزلا

الهباش: إفراج الاحتلال عن المستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان يؤكد للعالم طبيعة هذا الاحتلال

الهباش: إفراج الاحتلال عن المستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان يؤكد للعالم طبيعة هذا الاحتلال

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً لمواطني محافظة الشمال

شركة الكهرباء تصدر تنويهاً لمواطني محافظة الشمال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

الخارجية تطالب الراغبين بالسفر التأكد من صلاحية جوازاتهم

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم عقبة جبر وتحاصر منزلا

قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم عقبة جبر وتحاصر منزلا

الهباش: إفراج الاحتلال عن المستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان يؤكد للعالم طبيعة هذا الاحتلال

الهباش: إفراج الاحتلال عن المستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان يؤكد للعالم طبيعة هذا الاحتلال

غنيم: نعمل بجهود كبيرة للتخفيف من حدة وطأة أزمة المياه

غنيم: نعمل بجهود كبيرة للتخفيف من حدة وطأة أزمة المياه

مجلس العلاقات يصدر ترجمة لكتاب &quot;سياسة حماس الخارجية&quot;

مجلس العلاقات يصدر ترجمة لكتاب "سياسة حماس الخارجية"

لجنة جائزة ياسر عرفات تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

لجنة جائزة ياسر عرفات تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

​هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي في سجن &quot;النقب&quot;

​هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي في سجن "النقب"

منوعات

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

لسبب صادم.. تامر عاشور ينفعل على أحد المعجبين في حفله الأخير

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان &quot;سطلانة&quot;

بطريقة كوميدية.. إيمي سمير غانم وحسن الرداد يغنيان "سطلانة"

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة بفستان أخضر

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

بالفيديو: ياسمين صبري تمارس تمارين رياضية شاقة بوجه يتصبب عرق

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

الظهور الأول لـ مي كساب بعد وفاة والدها بوجه شاحب ونحافة مفرطة

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

للمرة الأولى.. أنغام تكشف عن سر تفعله أمام الجمهور خلال حفلاتها

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

عربي

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي