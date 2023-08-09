فعاليات ومؤسسات وشخصيات نابلس تبارك لجامعة النجاح تميّزها وحصولها على المركز الأول فلسطينياً













رام الله - دنيا الوطنتداعت فعاليات ومؤسسات وشخصيات محافظة نابلس اليوم الأربعاء، إلى اجتماع موسّع بمشاركة واسعة لمختلف المؤسسات الأهلية والشعبية في المحافظة والفعاليات والفصائل والقوى الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لاطلاعها على خطة الجامعة لاستقبال العام الدراسي القادم، وإنجازات الجامعة خلال العام الماضي، وتقييماتها وتصنيفاتها العالمية، وبرامجها الدراسية الحديثة، وخططها الاستراتيجية، والتحدّيات التي تعتري الجامعة في ظل الحصار الإسرائيلي على محافظة نابلس، وسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الممنهجة ضد الجامعة وتبنّيها معايير مزدوجة في التعاطي مع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيّة، واستهدافها لجامعة النجاح الوطنيّة لصالح جامعات ربحيّة خاصّة.وأعرب الحضور عن فخرهم بما وصلت له جامعة النجاح الوطنية من تقدم في مختلف المجالات البحثية والتعليمية والمجتمعية، وحفاظها على الترتيب الأول فلسطينياً وتقدمها دوليأ في جميع التصنيفات العالمية المرموقة كالتايمز، وكيو إس، والويبومتركس، وغيرها. مشيرة بأن هذه الإنجازات الوطنيّة في ظل هذه الظروف والتحديات التي تعتري الوطن ومحافظة نابلس على وجه الخصوص هو محط فخر واعتزاز للكلّ الفلسطيني في كلّ مكان.كما أكّد المجتمعون دعمهم لخطط الجامعة في استحداث برامج دراسية حديثة تتواءم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والثورة الصناعية، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة وطنياً وإقليمياً وعالمياً.كما طالب المجتمعون الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بالردّ الفوري دون تأجيل أو مماطلة على عشرات البرامج الدراسية العالقة منذ فترات طويلة، على الرغم من قيام الجامعة بتزويد الهيئة بالردود على جميع ملاحظات مقيمي هذه البرامج لا سيما تلك التي تتواكب مع متطلبات العصر الحالي. كما أكّد المجتمعون على حق جامعة النجاح الوطنية في فتح مواقع تعليمية جديدة لها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة.وطالب المجتمعون الحكومة الفلسطينية بدفع مستحقات مستشفى النجاح الوطني الجامعي والبالغة ما يزيد عن 535 مليون شيكل، مما يهدد استمرار توريد الأدوية للمستشفى بسبب تراكم الديون وقدرة المستشفى على الاستمرار بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين.وفي ختام الاجتماع تقرّر تشكيل لجنة من عدد من مؤسسات المحافظة الكبرى لمتابعة حقوق الجامعة مع الجهات ذات الاختصاص.