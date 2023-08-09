الشيخ: نرحب بقرار استراليا الاعتراف بمصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

رام الله - دنيا الوطنرحب أمبن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيية حسين الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بتصريحات وزير خارجية استراليا الأخيرة حول "الأراضي الفلسطينية المحتلة".وقال الحسين في تغريدة له "نرحب بتصريح وزيرة خارجية استراليا والاعلان عن اعتزام الحكومة الاسترالية استخدام مصطلح " الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".وأضاف الشيخ "كما نرحب بقرارها اعتبار المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية، وهذا الموقف المقدر يعتبر خطوة هامة على طريق تطبيق الشرعية الدولية والزام اسرائيل بها وبالقانون الدولي".