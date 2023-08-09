غنيم: نعمل بجهود كبيرة للتخفيف من حدة وطأة أزمة المياه

رام الله - دنيا الوطنأكد الوزير مازن غنيم على أن سلطة المياه تعمل على مختلف الأصعدة لتأمين المياه لجميع المحافظات الفلسطينية في ظل الأزمة المائية الحالية الناجمة عن تخفيض شركة ميكروت لكميات المياه المزودة للفلسطينين، وانها وضعت الحلول الفنية التي تساهم في تخفيف الأزمة قدر المستطاع. جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس وأعضاء بلدية كوبر للإطلاع على وضع تزويد خدمة المياه في المنطقة.وفي بداية اللقاء أعرب رئيس البلدية السيد شوكت البرغوثي عن تقديره لجهود سلطة المياه وعملها الدؤوب لوضع الحلول المناسبة في ظل الأزمة الحالية والتي تتفاقم مع اشتداد درجة الحرارة، مؤكدا على ما تعانيه بلدة كوبر من نقص في كميات المياه والحاجة الى توفير كميات مائية لها.وأضاف ان البلدية تتطلع إلى مساعدة سلطة المياه من خلال توفير كميات مياه، وكذلك مساعدتها في الحصول على مواسير للمياه.من جانبه أكد م. غنيم ان سلطة المياه تدرس الخيارات الفنية المناسبة التي من الممكن من خلالها العمل على تحسين كميات المياه في المنطقة والمناطق الأخرى في الأزمة المائية لا تقتصر على محافظة دون سواها. مؤكدا في السياق ذاته على أنه سيتم العمل دراسة الاحتياجات المذكورة من كافة الجوانب لتحديد ما يمكن القيام به لاحقا لضمان ديمومة خدمة المياه.