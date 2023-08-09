لجنة جائزة ياسر عرفات تعقد اجتماعها الأول لعام 2023















رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة جائزة ياسر عرفات للإنجاز اجتماعها الأول للعام الحالي 2023، اليوم الأربعاء، برئاسة د. علا عوض رئيسة اللجنة- عضو مجلس إدارة المؤسسة، وذلك للبدء بفحص الترشيحات التي وصلت للمؤسسة.وستستمر اللجنة بسلسلة اجتماعات وقراءة جميع الترشيحات حتى إنهاء عملها، لتحدد الفائز ضمن الشروط. كما وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة وتسليمها سيكون متزامنًا مع إحياء الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات.وحضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى د. أحمد صبح مدير عام المؤسسة.