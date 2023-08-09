​هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي في سجن "النقب"

أعلنت مجموعة جمبو للإلكترونيات، الرائدة في قطاع تجزئة الأجهزة الإلكترونية في دولة الإمارات، عن مجموعة من الجوائز والعروض المميزة، وذلك خلال موسم العودة إلى المدارس.تشمل الجوائز التي توفرها جمبو للإلكترونيات جائزة رسوم مدرسية بقيمة 25 ألف درهم إماراتي، إلى جانب مجموعة من أجهزة اللابتوب يصل عددها إلى 32 جهاز. حيث سيكون هناك سحب يومي على جهاز لابتوب طوال الحملة والتي ستستمر حتى 3 سبتمبر 2023، لتتاح الفرصة لأكبر عدد من المشترين للدخول في السحب، كما ستشمل العديد من الجوائز والعروض القيمة على الأجهزة الإلكترونية المتطورة والتي تسهل عملية تعليم الطلبة، وتجعلها أكثر سلاسة.وللمشاركة في السحوبات، يشترط إنقاق 1000 درهم إماراتي من خلال شراء مستلزمات المدارس مثل أجهزة الكمبيوتر، اللابتوب، الأجهزة اللوحية، وغيرها من الإكسسوارات الإلكترونية التي توفرها متاجر جمبو للإلكترونيات للجمهور من علامات تجارية رائدة.ستوفر جمبو للمشترين من الطلبة و المدرسين مجموعة من العروض والمزايا الترويجية تشمل خصومات تصل قيمتها إلى 400 درهم إماراتي على مجموعة من أجهزة اللابتوب، بالإضافة إلى هدايا مجانية متنوعة بما فيها سماعات AirPods، ومكبرات صوت لاسلكية، و MS Office، وألعاب إلكترونية، مع إمكانية استبدال جهاز لابتوب مستعمل مقابل 500 درهم إماراتي لإنفاقها على جهاز جديد.كما تشمل العروض الترويجية في إطار الحملة الخاصة بموسم العودة إلى المدارس خصومات إضافية بنسبة 10% عند الدفع باستخدام بطاقات بنك دبي التجاري للائتمان أو الخصم، على ألا تقل قيمة المشتريات عن 200 درهم إماراتي. إلى جانب إتاحة الفرصة للمشترين للحصول على مجموعة واسعة من الخصومات من علامات رائدة تشمل خصم 10% على حزم الرحلات المدرسية مع شركة كريم لخدمات نقل الركاب، وخصم 20% على حجوزات الملاعب و25% على حجوزات المخيمات الصيفية في دانوب سبورتس وورلد وخصم 30% على تذاكر "آي إم جي عالم من المغامرات"، وخصم 20% على الآيس كريم في "هاوس أوف بوبس"، وعرض اشتري واحد واحصل على الثاني مجاناً على المشروبات الكلاسيكية لأول 3000 عميل في كاريبو كافيه.تتوفر جميع المنتجات في متاجر جمبو للإلكترونيات أو على الموقع الإلكتروني: www.jumbo.ae.