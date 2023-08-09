انقطاع شبه تام للكهرباء في ليبيا

رام الله - دنيا الوطنشهدت ليبيا، اليوم الأربعاء، انقطاع شبه تام للكهرباء في عدد من مناطق البلاد، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لمستويات قياسية.وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسوك)، إن "سبب انقطاع التيار الكهربائي يعود لإجراء تجارب فنية لشحن أحد دوائر جنوب طرابلس الجديدة سعة "400 ك.ف"، وبالتحديد في منطقة جنزور"وأضافت الشركة أن التجارب تنفذ رفقة شركة (سيمنز) الألمانية، مشيرة إلى عودة التيار فور الانتهاء من هذه التجارب.