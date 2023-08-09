شؤون فلسطينية

الاحتلال يُواصل جريمة العزل الانفرادي بحق القيادي بحماس رأفت ناصيف

الاحتلال يُواصل جريمة العزل الانفرادي بحق القيادي بحماس رأفت ناصيف
رأفت ناصيف
رام الله - دنيا الوطن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمة العزل الانفرادي بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رأفت ناصيف.

وتفرض إدارة سجون الاحتلال ظروفاً قاسية وغير إنسانية بحق نحو 40 أسيراً، بينهم القيادي رأفت ناصيف الذي اعتقله جيش الاحتلال في حزيران/ يونيو العام الماضي، عقب اقتحام منزله في طولكرم والعبث بمحتوياته، وفق موقع (حرية نيوز).

وبعد نحو أسبوع من اعتقاله حولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، جرى تمديدها مرات عدة، كان آخرها في حزيران/يونيو الماضي، عقب نقله من عزل سجن النقب إلى عزل سجن مجدو، وسط ظروف اعتقالية صعبة.

وإلى جانب العزل تواصل إدارة سجون الاحتلال حرمان الأسير رأفت ناصيف (58 عاماً) من الزيارة منذ أكثر من أربعة أشهر، رغم أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 عاماً، من ضمنها 13 عاماً في الاعتقال الإداري.

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