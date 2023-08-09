شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: إفراج الاحتلال عن المستوطن قاتل الشهيد معطان استخفاف صارخ بحقوق الإنسان

العربية الفلسطينية: إفراج الاحتلال عن المستوطن قاتل الشهيد معطان استخفاف صارخ بحقوق الإنسان
الشاب معطان
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية بشدة الإجراء اللا إنساني والمشين الذي اتخذه الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن المستوطن الإرهابي القاتل الذي قام بجريمة القتل البشعة للشهيد قصي معطان، في قرية برقة قبل أيام.

واعتبرت أن هذا التصرف السافر يكشف ان جرائم المستوطنين تتم بدعم وحماية حكومة الاحتلال المتطرفة، وتشجيع على تصاعد العنف وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، ويظهر الاستخفاف الصارخ بحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، يجب أن هذه الخطوة القمعية ضمن سلسلة من الأفعال الاستفزازية التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الأعمال اللا إنسانية وتقديم المساعدة لشعبنا الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه وكرامته.

وأكدت على ضرورة ان يكون للقانون الدولي سلطة على الاحتلال الذي يضرب في كل يوم عرض الحائط كل القوانين الدولية ويتعامل على أساس انه كيان فوق القانون.

وتابعت الجبهة، ان استمرار الاستفزازات والتصرفات القمعية لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة نضالنا من أجل انتزاع حقوقنا الثابتة والمشروعة وان شعبنا سيتصدى بكل ما اؤتي من قوة لإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال وسيمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في ظل الصمت الدولي وعجز المجتمع الدولي المقيت عن اتخاذ أي اجراء رادع للاحتلال يدفعه الى التفكير قبل ارتكاب جرائمه ويلزمه بتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة وفق ما اقرتها قرارات الشرعية الدولية.

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