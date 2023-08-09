روسيا: إصابات جراء انفجار بمصنع للبصريات بضواحي موسكو



وذكرت خدمة الطوارئ الروسية أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادثة ناجم عن انفجار مخزن للألعاب النارية في سيرغييف بوساد".



وقالت السلطات المحلية إنه تم إخلاء كامل للمباني والورش القريبة، حيث تسبب الانفجار بأضرار مادية في البنايات المجاورة، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز) عربية.



من جهته، قال مكتب المدعي العام بمقاطعة موسكو إن "الانفجار وقع في مستودع مستأجر بمساحة (40 × 40 متراً) لتخزين الألعاب النارية، جراء عدم الالتزام بالمعايير التقنية".



فيما نفت صحيفة (موسكو تايمز) بعض التقارير التي تحدثت عن هجوم محتمل بطائرة بدون طيار.





رام الله - دنيا الوطنأصيب ما لا يقل عن 25 شخصاً بينهم ثلاثة بجراح حرجة، يوم الأربعاء، جراء وقوع انفجار في مصنع زاغورسك للبصريات في مدينة سيرغييف بوساد، بضواحي العاصمة الروسية موسكو.