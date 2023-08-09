دولي

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً في بكين

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً في بكين
جانب من الفيضانات في الصين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
بعد نحو أسبوعين من أمطار غزيرة قياسية، سجلت العاصمة الصينية، بكين، وفاة 33 شخصاً، و18 مفقوداً، جراء الفيضانات.

وقالت سلطات المدينة في بيان اليوم الأربعاء، إن "33 لقوا حتفهم جراء الطقس السيء الأخير في بكين، بشكل رئيسي بسبب الفيضانات وانهيار المباني، بينمه خمسة منقذين".

وأوضح نائب عمدة بكين، في مؤتمر صحفي، أن ذلك "يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنه المسؤولون يوم الأول من آب/ أغسطس الجاري".

وأضاف: "أود أن أعبر عن خالص تعازيّ لمن لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب وللضحايا التعساء"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

يشار إلى أن بكين تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين، لأمطار غزيرة قياسية، ما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية وجرف مساحات شاسعة من ضواحي المدينة والمناطق المحيطة بها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الفيضانات في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، قتلت أيضا سبعة أشخاص، اليوم.

أخبار ذات صلة

روسيا: إصابات جراء انفجار بمصنع للبصريات بضواحي موسكو

روسيا: إصابات جراء انفجار بمصنع للبصريات بضواحي موسكو

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً في بكين

الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً في بكين

متحور جديد من كورونا يثير القلق في الولايات المتحدة

متحور جديد من كورونا يثير القلق في الولايات المتحدة

ترامب: الديمقراطيون لفقوا لي مئات القصص &quot;الكاذبة&quot; بسبب أدائي الممتاز في الاستطلاعات

ترامب: الديمقراطيون لفقوا لي مئات القصص "الكاذبة" بسبب أدائي الممتاز في الاستطلاعات

إيران: نرفض أي شروط مسبقة لتبادل السجناء مع أميركا

إيران: نرفض أي شروط مسبقة لتبادل السجناء مع أميركا

إعلام الاحتلال: الجيش يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة حزب الله في الشمال

إعلام الاحتلال: الجيش يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة حزب الله في الشمال

كنيست تعقد جلسة خاصة بعد انتحار جنديين خلال 24 ساعة

كنيست تعقد جلسة خاصة بعد انتحار جنديين خلال 24 ساعة

مقُتل سائح إسرائيلي في فرنسا

مقُتل سائح إسرائيلي في فرنسا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: إفراج الاحتلال عن المستوطن قاتل الشهيد معطان استخفاف صارخ بحقوق الإنسان

العربية الفلسطينية: إفراج الاحتلال عن المستوطن قاتل الشهيد معطان استخفاف صارخ بحقوق الإنسان

غزة: الصحة تصدر تنويهاً &quot;مهماً&quot; للمواطنين في منطقة الزيتون

غزة: الصحة تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في منطقة الزيتون

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

منوعات

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

عربي

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض