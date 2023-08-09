الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 33 قتيلاً في بكين

رام الله - دنيا الوطنبعد نحو أسبوعين من أمطار غزيرة قياسية، سجلت العاصمة الصينية، بكين، وفاة 33 شخصاً، و18 مفقوداً، جراء الفيضانات.وقالت سلطات المدينة في بيان اليوم الأربعاء، إن "33 لقوا حتفهم جراء الطقس السيء الأخير في بكين، بشكل رئيسي بسبب الفيضانات وانهيار المباني، بينمه خمسة منقذين".وأوضح نائب عمدة بكين، في مؤتمر صحفي، أن ذلك "يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنه المسؤولون يوم الأول من آب/ أغسطس الجاري".وأضاف: "أود أن أعبر عن خالص تعازيّ لمن لقوا حتفهم أثناء أداء الواجب وللضحايا التعساء"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).يشار إلى أن بكين تعرضت خلال الأسبوعين الماضيين، لأمطار غزيرة قياسية، ما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية وجرف مساحات شاسعة من ضواحي المدينة والمناطق المحيطة بها.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الفيضانات في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، قتلت أيضا سبعة أشخاص، اليوم.