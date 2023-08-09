المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

رام الله - دنيا الوطنتمكنت السلطات المغربية، الثلاثاء، من إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي، في عرض سواحل البلاد على المحيط الأطلسي.والمهاجرون الذين تم إنقاذهم من جنسيات إفريقية، وفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمّه.وقال المصدر، أن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية بحرية في عرض ساحل طانطان (جنوب) أنقذت 56 مهاجرا غير نظامي، ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي".وأضاف المصدر أن "الأشخاص تلقوا الإسعافات الأولية، قبل أن يتم نقلهم سالمين إلى ميناء طانطان وتم تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية المعمول بها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأحبط المغرب في حزيران/يونيو الماضي 25 ألفا و519 محاولة للهجرة غير النظامية، وأنقذ 3150 مهاجرا، خلال الـ5 أشهر الأولى من السنة الجارية.