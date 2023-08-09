الخارجية: لم نُبلغ بوجود فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية





وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا من السلطات التونسية المختصة بشأن الجثث الموجودة بطرفها "لا يوجد أية جثة تعود لأحد مواطنينا"



وأضاف الديك أن سفارة دولة فلسطين تتابع على مدار الساعة مع السلطات التونسية المختصة هذه القضية للوصول إلى تأكيد نهائي بشأن عدم وجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب، خاصة وأن السلطات التونسية المختصة ما زالت تواصل عمليات البحث والفحوصات المخبرية اللازمة.



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك أن الوزارة وسفارة دولة فلسطين لدى تونس، لم تتلق حتى الآن أية معلومات تفيد أو تؤشر بوجود مواطنين فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية قبل أيام.