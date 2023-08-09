شؤون فلسطينية

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في أريحا

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في أريحا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شاب (21 عاماً) مصرعه صباح اليوم إثر حادث سير ذاتي بدراجة نارية غير قانونية في أريحا.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي إرزيقات أن الشاب أصيب بجروح بالغة الخطورة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثراً بإصابته.

وأضاف ارزيقات أن الحادث وقع نتيجة فقدان السيطرة على الدراجة النارية من قبل السائق حيث أصيب شاب آخر بجراح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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