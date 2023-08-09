غزة: الصحة تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في منطقة الزيتون





وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه سيبدأ العمل به صباح يوم الأحد القادم 13 آب/أغسطس الجاري.





كما نوهت للمواطنين الكرام أنه يرجى التوجه الى المراكز البديلة التالية ( الدرج -الصوراني-السلام-الفلاح) وذلك للحالات الطارئة لحين الانتهاء من أعمال النقل اليوم الاربعاء وغدا الخميس.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الادارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة، بغزة، للمواطنين في منطقة الزيتون، إنه تم الانتهاء من أعمال الترميم في مركز صحي شهداء الزيتون وجاري العمل على نقل الاثاث والتجهيزات الطبية من المبني المستأجر الى المركز الرئيسي.