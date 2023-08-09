دولي

متحور جديد من كورونا يثير القلق في الولايات المتحدة

متحور جديد من كورونا يثير القلق في الولايات المتحدة
متحور جديد يثير القلق في الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
خلال الـ28 يوما الماضية، تم الإبلاغ عالمياً عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ (كوفيد-19) عالمياً، وأكثر من 3100 حالة وفاة.

جاء ذلك وفقاً لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية،  بالرغم من تراجع انتشاره خلال العامين الماضيين.

ويثير قلق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم متحور فرعي جديد، يُعرف باسم "EG.5"، والذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية.

ويعد EG.5 من سلالة "أوميكرون"، التي تظل أكثر متحورات (كورونا) انتشاراً في العالم، فيما يمثل هذا المتحور الفرعي الآن أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى الولايات المتحدو.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لا تختلف أعراض هذا المتحور الفرعي عن المتحورات السابقة، حيث تشمل الأعراض السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات والصداع. 

وقالت "الصحة العالمية" إن المتحور الجديد يخضع حاليا للمراقبة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

من جهتهم، أشار خبراء الصحة إلى أنه ما يزال يتعين تشجيع اللقاحات، وكذلك الممارسات الاجتماعية الآمنة مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على تهوية الغرف. من جهته، وصف عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل، "EG.5" بأنه "أكثر تنافسية" مقارنة مع نظرائه.

وأبرز أنه "قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، لكنها أضاف أن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

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متحور جديد من كورونا يثير القلق في الولايات المتحدة

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