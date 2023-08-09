شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية

صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تسهيلات تنوي الحكومة تقديمها للسلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) اليوم الأربعاء، تقريراً، بشأن ما وصفتها "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية والتي تجمع عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

يأتي ذلك وفق ما زعم الإعلام الإسرائيلي، انطلاقا من أن "تعزيز السلطة الفلسطينية يعود بالنتائج الإيجابية على الأمن في المناطق الفلسطينية وهذا من شأنه أن تعزز الاستقرار والهدوء وسيسحب فتيل التوتر المتصاعد في الآونة الأخيرة في المناطق الفلسطينية"، وفق تعبيرها.

ووفق ما نقلت الصحيفة، فإنه علاوة على ذلك "فإن تسهيلات كهذه من شأنها أن تصب في نهاية المطاف في الجهود الامريكية والإسرائيلية الرامية الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تشترط السعودية تقديم تسهيلات ملموسة للفلسطينيين قبل الدخول في مفاوضات تطبيع العلاقات بين الجانبين".

وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن على الحكومة، أن تصادق على عدة تسهيلات للفلسطينيين منها، الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين ممن تسميهم إسرائيل "لم تتلطخ أيديهم بدماء إسرائيليين"، وكذلك لا ينتمون لفصائل مسلحة ولا سيما كبار السن منهم واولئك الذين شارفت محكومياتهم على الانتهاء.

كما ترى بأن على الحكومة الإسرائيلية تقليص فترات الإغلاق الأمني الذي تفرضها في مختلف المناسبات على مناطق السلطة الفلسطينية لا سيما خلال الأعياد اليهودية، ومواصلة السماح لفلسطينيين باستخدام مطار "رامون" في الجنوب للسفر إلى الخارج، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفق الصحيفة فإن من بين التسهيلات المقترحة "الحد من توغل قوات الاحتلال إلى مناطق A باستثناء الحالات التي تستدعي الضرورة ذلك، وإتاحة الامكانية لأجهزة الامن الفلسطينية للقيام بدور السلطة التي تدير شؤون هذه المناطق"، و"العمل على ترتيب البناء في مناطق C حيث لا خرائط هيكلية للسكان في هذه المناطق ولهذا يلجأ الجميع الى البناء غير المرخص مما يعرض ابنيتهم للهدم والغرامات".

كما تشمل التسهيلات وفق الصحيفة، لجم "الجريمة القومية"، وهي الأعمال العدائية التي يقوم بها بين الحين والآخر المستوطنون كالتي وقعت في بلدة حوارة وكذلك في بلدة ترمسعيا وغيرهما من اعمال حرق لمركبات وممتلكات فلسطينية.

وهناك ثمة تسهيلات أخرى مطروحة على طاولة الحكومة الإسرائيلية لمناقشتها مثل تطوير حقل الغاز "مارين" قبالة شواطئ قطاع غزة، وغيرها من الإجراءات.

ويرى مراقبون إسرائيليون بأن التسهيلات المذكورة لا بد ان تواجه معارضة الأطراف المتشددة في الائتلاف الحكومي ومن المحتمل ألا تتم المصادقة عليها جميعا، ولكن أعضاء الحكومة يدركون جيدا ان الإدارة الامريكية في انتظار الإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها المساهمة في دفع عملية تطبيع العلاقات بين العربية السعودية وإسرائيل، ولهذا فمن المحتمل ان تتم الموافقة على قسم كبير منها.  

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال يوم الاثنين الماضي، إن المطلوب من إسرائيل إعادة أموالنا المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله رداً على إعلان إسرائيل أنها ستقدم "حزمة تسهيلات"، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة، أن "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهرياً، ولذلك هي لا تمن علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".

كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن "الحكومة الاسرائيلية حكومة عنصرية تحاول تجميل صورتها بخطوات لا تتعدى ذر الرماد في العيون"، مضيفاً أن من يحاصر السلطة ويسعى إلى إضعافها وتقويضها هي حكومة إسرائيل.

وقال الشيخ: إن "مشكلة الشعب الفلسطيني تكمن في الاحتلال الذي يجب أن يرحل لا أن يجمّل صورته".

ودعا الشيخ الادارة الامريكية الى طرح مبادرة سياسية خلاقة ترتكز على الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وخلق افق سياسي يفضي الى مفاوضات جادة تنهي الاحتلال الاسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الخارجية: لم نُبلغ بوجود فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية

الخارجية: لم نُبلغ بوجود فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في أريحا

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في أريحا

غزة: الصحة تصدر تنويهاً &quot;مهماً&quot; للمواطنين في منطقة الزيتون

غزة: الصحة تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في منطقة الزيتون

صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن &quot;تسهيلات&quot; للسلطة الفلسطينية

صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل جديدة بشأن "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية

هيئة الأسرى: السجون تتجه نحو الانفجار

هيئة الأسرى: السجون تتجه نحو الانفجار

محكمة إسرائيلية تصدر قراراً جديداً بشأن مستوطن متهم بقتل الشاب معطان

محكمة إسرائيلية تصدر قراراً جديداً بشأن مستوطن متهم بقتل الشاب معطان

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الصحة تصدر تنويهاً &quot;مهماً&quot; للمواطنين في منطقة الزيتون

غزة: الصحة تصدر تنويهاً "مهماً" للمواطنين في منطقة الزيتون

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

منوعات

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

حلا شيحة تتصدّر الترند مجدداً بحديثها عن فضل قيام الليل

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

كم بلغت سعر إطلالة نانسي عجرم في أغنيتها الأخيرة (تيجي ننبسط)؟

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

عربي

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

المغرب: إنقاذ 56 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل البلاد

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

أكثر من 133 ألف عامل مصري في الأردن

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض