إيران: نرفض أي شروط مسبقة لتبادل السجناء مع أميركا

رام الله - دنيا الوطنقال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، إن طهران ترفض أي شروط مسبقة بشأن تبادل السجناء مع واشنطن، ولا تأخذ ذلك بعين الاعتبار، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده مستعدة لذلك بناء على أسس إنسانية.وأكد عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة (تسنيم) الإيرانية، الثلاثاء، أن طهران ترحب بالمبادرات الدبلوماسية التي تساعد على رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، لافتاً إلى أن بلاده تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء عبر عُمان وقطر.وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض أكد وجود مفاوضات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وطهران، بهدف إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران.يذكر أن السلطات الإيرانية أفرجت خلال الأعوام الماضية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.