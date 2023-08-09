شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء، أن الأسيرين نضال مشعل و معز حسين، يعانيان من أوضاع صحية تتطلب متابعة طبية وعلاج، في ظل استمرار إدارة السجون في سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الهادف الى تعذيب الأسرى وقتلهم ببطء.

وقالت محامية الهيئة شيرين عراقي بعد زيارتها لسجن جلبوع، أن الأسير نضال نعمان مشعل من مدينة طولكرم، يعاني منذ عام 2019 من تضخم بشرايين الرقبة حصل مباشرة بعد حقنه ببنج أسنان حينها، في الوقت الذي أنكرت فيها عيادة السجن ذلك، لكن بعد اصرار الأسير و تفاقم وضعه الصحي تم نقله الى مشفى بوريا في منطقة طبريا بشهر 06/2023 وتصويره (سي تي)، حيث أكدت نتائج الفحوصات أنه يعاني من تضخم بالشرايين مما سبب توسع في الدماغ (الغرفة الثالثة) .  

علما أن هذا الاعتقال هو الرابع للأسير، و تم الحكم عليه مدة 20 شهرا، ومن المفترض أن يتحرر بتاريخ 23/10/2023.

أما الأسير معز احمد حسين (24 عاما) من مدينة نابلس، فهو يعاني من تهيج شديد في الجلد و بقع منتشرة في جسده غير معروفة السبب منذ عام 2018 لغاية اليوم، و قد تم تشخيص الأسير عبر الحديث مع طبيب مختص من خلال الهاتف، ومنحه دواء دون أن يراه الطبيب مباشرة، مما أدى الى تهيج البقع بشكل غير طبيعي و ارتجاج بالأعصاب، حيث توقف عن تناول الدواء بعدها، وهو يطالب بعرضه على طبيب جلد بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن معز معتقل منذ ال2018 و محكوم بالسجن لمدة 19 عاما، ومصنف كأسير خطير على أمن الدولة منذ تاريخ 1/8/2020، علما ان هذا اجراء تعسفي وعقوبة إضافية لمضاعفة الضغط النفسي على الأسير.  

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: السجون تتجه نحو الانفجار

هيئة الأسرى: السجون تتجه نحو الانفجار

محكمة إسرائيلية تصدر قراراً جديداً بشأن مستوطن متهم بقتل الشاب معطان

محكمة إسرائيلية تصدر قراراً جديداً بشأن مستوطن متهم بقتل الشاب معطان

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

أريحا: مصرع شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء حادث سير ذاتي

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

صورة.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة

صورة.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة

الطيبي يكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; تفاصيل منعه زيارة معتقلين فلسطينيين على خلفية أحداث برقة

الطيبي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل منعه زيارة معتقلين فلسطينيين على خلفية أحداث برقة

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الكشف عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين

الكشف عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

هيئة الأسرى: معطيات لأخطاء طبية متعمدة بحق الأسيرين نضال مشعل ومعز حسين

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

غزة: تنويه من وزارة العمل بشأن الإجازة المهنية وعلاقتها بتصاريح العمال بأراضي48

غزة: تنويه من وزارة العمل بشأن الإجازة المهنية وعلاقتها بتصاريح العمال بأراضي48

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

منوعات

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

أول تعليق من آمال ماهر بعد خروجها من العملية الجراحية

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

عربي

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض

مصر: قناة السويس تعلن نجاح عملية انتشال القاطرة &quot;فهد&quot;

مصر: قناة السويس تعلن نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"

مسؤول صحي أردني: نتابع متحوراً جديداً من فيروس كورونا

مسؤول صحي أردني: نتابع متحوراً جديداً من فيروس كورونا