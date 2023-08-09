تفاصيل لقاء الرئيس الإماراتي مع مستشار الأمن القومي الأميركي

رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات المنطقة.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد تناول اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي "سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة".كما ناقش بن زايد مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والعمل المشترك لدعم السلام وترسيخ الاستقرار فيها لما فيه مصلحة جميع شعوبها ودولها".