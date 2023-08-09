إعلام الاحتلال: الجيش يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة حزب الله في الشمال

وكان وزير وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، قال أمس الثلاثاء، إن جيشه سيعيد لبنان للعصر الحجري "إذا حدث تصعيد أو صراع في الحدود الشمالية".





وقال خلال جولة وتقييم للوضع عند الحدود الشمالية في تصريح نقلته إذاعة جيش الاحتلال: "إنني أحذر حزب الله من ارتكاب أي خطأ لأننا لن نتردد في استخدام كل قوتنا وسحق كل شبر من لبنان".





وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، عقد اجتماعاً الأحد الماضي، وبحث التوتر عند الحدود الشمالية.



