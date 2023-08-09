صورة.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 10 طائرات مسيّرة للتصوير كانت في طريقها إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.
وقال الجيش في بيان، إن "المفتشين الأمنيين التابعين لسلطة المعابر صادروا حقيبة سوداء عند معبر (إيرز) كانت في طريقها إلى قطاع غزة".
وأضاف: "تحتوي الحقيبة على 10 طائرات مسيّرة للتصوير، يشتبه في أنها ستستخدم من قبل المنظمات في غزة لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية"، وفق زعمه.
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