صورة.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة





وأضاف: "تحتوي الحقيبة على 10 طائرات مسيّرة للتصوير، يشتبه في أنها ستستخدم من قبل المنظمات في غزة لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية"، وفق زعمه.









رام الله - دنيا الوطنزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 10 طائرات مسيّرة للتصوير كانت في طريقها إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.وقال الجيش في بيان، إن "المفتشين الأمنيين التابعين لسلطة المعابر صادروا حقيبة سوداء عند معبر (إيرز) كانت في طريقها إلى قطاع غزة".