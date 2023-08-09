شؤون فلسطينية

الكشف عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين

الكشف عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين
فرحة طلبة الثانوية العامة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين توجيهي 2023 الدورة الثانية.

وقال الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "19 ألف و400 طالب بدأوا أمس بالضفة والقدس وقطاع غزة، في تقديم امتحانات الدورة الثانية من الثانوية العامة".

وأكد أن صباح اليوم تنطلق عمليات التصحيح من قبل الكوادر الموجودة، على أن يتم إعلان النتائج مع نهاية الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

في سياق آخر، أعلن الخضور أن التحضيرات تجري على قدم وساق لبدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن "هناك مقابلات تجري للكوادر التعليمية، وقريباً سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى للتعيين أو من نسبوا للتعيين، كما ويجري تجهيز الكتب والمدارس وكل ذلك يتم بالتوازي".

ولفت إلى أن بدء العام الدراسي الجديد سيكون فعلياً في الأسبوع بعد المقبل، على أن يكون دوام الهيئات التدريسية في الخامس عشر من هذا الشهر.

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