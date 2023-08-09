شؤون فلسطينية

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خراباً، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وطالت الاقتحامات والمداهمات بلدات بدو قضاء القدس، وبلدة حجة قضاء قلقيلية وبلدتي بيت أمر وصوريف بمحافظة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير توفيق حماد من بلدة بدو، والأسير المحرر شاهر الحيح من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

كما اعتقلت شاباً لم تعرف هويته بعد الاعتداء عليه قرب حاجز قلنديا شمال القدس، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من عناصر الاحتلال وهم ينهالون عليه ضرباً.

أخبار ذات صلة

صورة.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة

صورة.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب طائرات مسيّرة إلى قطاع غزة

الطيبي يكشف لـ&quot;دنيا الوطن&quot; تفاصيل منعه زيارة معتقلين فلسطينيين على خلفية أحداث برقة

الطيبي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل منعه زيارة معتقلين فلسطينيين على خلفية أحداث برقة

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الكشف عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين

الكشف عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الثانية بفلسطين

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الخميس

اشتية: الاحتلال هو المعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين

اشتية: الاحتلال هو المعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة

الهباش: مواجهة المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع في &quot;الأقصى&quot; تحتاج جهدًا عربيًا وإسلاميًا استثنائيًا

الهباش: مواجهة المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع في "الأقصى" تحتاج جهدًا عربيًا وإسلاميًا استثنائيًا

مقتل مواطن في شجار جنوب الخليل

مقتل مواطن في شجار جنوب الخليل

منوعات

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

هل مات الفنان طلعت زكريا مقتولاً على يد أحد الفنانين؟

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

عربي

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض

السودان: قتلى وجرحى جراء احتدام المعارك وتحذير من تفشي الأمراض

مصر: قناة السويس تعلن نجاح عملية انتشال القاطرة &quot;فهد&quot;

مصر: قناة السويس تعلن نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"

مسؤول صحي أردني: نتابع متحوراً جديداً من فيروس كورونا

مسؤول صحي أردني: نتابع متحوراً جديداً من فيروس كورونا

الأردن: إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة ووفاة أحدهم

الأردن: إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة ووفاة أحدهم