حملة اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خراباً، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.وطالت الاقتحامات والمداهمات بلدات بدو قضاء القدس، وبلدة حجة قضاء قلقيلية وبلدتي بيت أمر وصوريف بمحافظة الخليل.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير توفيق حماد من بلدة بدو، والأسير المحرر شاهر الحيح من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.كما اعتقلت شاباً لم تعرف هويته بعد الاعتداء عليه قرب حاجز قلنديا شمال القدس، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من عناصر الاحتلال وهم ينهالون عليه ضرباً.