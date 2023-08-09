شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل رسالة نُقلت للولايات المتحدة بشأن عمل السلطة شمال الضفة
خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق شمال الضفة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، تفاصيل رسالة نقلتها تل أبيب إلى الولايات المتحدة، حول عمل السلطة في شمال الضفة.

ووفق زعم الصحيفة، فإن "إسرائيل نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة تتوقع بموجبها ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لتكثيف العمل ضد المسلحين في شمال الضفة الغربية".

وأكدت الصحيفة بأن ذلك ورد في حديث بين كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين ونظرائهم الأمريكيين في الأيام الأخيرة.

وتم نقل الرسالة إلى الإدارة الأمريكية، ويتوقع أنهم سيضغطون على السلطة الفلسطينية لتعميق وزيادة نشاطها ضد ما وصفته القناة بـ "الإرهاب" في شمال الضفة، وفق زعمها.

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