غزة: تنويه من وزارة العمل بشأن الإجازة المهنية وعلاقتها بتصاريح العمال بأراضي48
عقب وكيل وزارة العمل، بغزة، إيهاب الغصين، على الإجازة المهنية وعلاقتها بتصاريح الشركات المشغلة الخاصة بعمال أراضي عام 48.
إقرأ أيضاً.. غزة: كشف تفاصيل جديدة بشأن تفعيل نظام شركات تشغيل العمال بأراضي 48
وقال الغصين في تصريح صحفي، إن الأفراد الحاصلين على الإجازة المهنية سيكون لهم الأولوية في حال طلبت الشركة تخصصات مهنية معينة، وذلك لإعطاء مصداقية للشركة أمام المشغل الذي ستتعامل معه، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.
وأكد بأنه من غير المنطقي أن يطلب المشغل عامل قصارة على سبيل المثال، ويتم ترشيح عامل دون التأكد من خبرته في مهنة القصارة، وفي حال تم ذلك سيكون هناك مشاكل بين الشركة والمشغل.
وأضاف: في حال طلبت الشركات عمال بغض النظر عن طلب حرفة معينة سيتم الترشيح من الدور العام دون النظر للإجازة المهنية.
وأكد وكيل وزارة العمل بأن "كل الخطوات والإجراءات الحالية إنما جاءت لخدمة وحماية عمالنا البواسل".
التعليقات