دولي

كنيست تعقد جلسة خاصة بعد انتحار جنديين خلال 24 ساعة

كنيست تعقد جلسة خاصة بعد انتحار جنديين خلال 24 ساعة
انتحار جندي إسرائيلي قبل عدة أيام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، يوم الثلاثاء، بأن جلسة خاصة عقدت في (كنيست)، بعد انتحار جنديين خلال 24 ساعة.

وناقشت الجلسة إنشاء فريق طوارئ مشترك بين الوزارات لمساعدة جنود الجيش الإسرائيلي المعاقين والمحاربين القدامى والأشخاص ذوي الحالات النفسية.

ووفق الصحيفة، فإن معطيات طرحت في الجلسة، أشارت إلى انتحار 20 جنديا منذ حادثة إشعال الجندي ايتسيك سعيديان النار في نفسه في نيسان/أبريل 2021 بعد مشاركته في حرب 2014 بغزة وتعرضه لحالات نفسية.

وكانت الصحيفة ذاتها أشارت الخميس الماضي، إلى أن جندياً توفي بعد عدة أيام من إضرام النار في نفسه في مدينة نتانيا. 

ووفق الصحيفة فقد تم الإعلان عن مصرع الجندي بار كلف الذي أضرم النار في نفسه قبل أيام في نتانيا، بعد أن رفضت وزارة الدفاع طلبه للاعتراف بأنه "معاق جيش".

وأضافت بأن الجندي عانى من "اضطراب ما بعد الصدمة" بسبب أحداث صعبة جرت معه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

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