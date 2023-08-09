طقس فلسطين: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 31-20 32-21 بيت لحم 31-20 31-20 32-21 رام الله والبيرة 30-19 30-19 31-20 طولكرم 33-22 33-22 34-23 نابلس 32-20 32-20 33-21 قلقيلية 33-22 33-22 34-23 جنين 35-21 35-21 36-22 سلفيت 31-20 31-20 32-21 طوباس 36-22 36-22 37-23 روابي 32-20 32-20 33-21 الخليل 30-19 30-19 31-20 غزه 32-24 32-24 33-25 أريحا 40-25 40-25 41-26 خانيونس 32-24 32-24 33-25 الأغوار الشمالية 38-23 38-23 39-24 رفح 33-23 33-23 34-24

رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون طقس فلسطين لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس يكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة يكون طقس فلسطين حارًا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت يكون طقس فلسطين شديد الحرارة، حيث ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: