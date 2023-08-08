دولي

مقُتل سائح إسرائيلي في فرنسا

مقُتل سائح إسرائيلي في فرنسا
جبل مونت بلانك في فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي يوم الثلاثاء، بمقُتل سائح إسرائيلي يبلغ من العمر (55 عاماً) اليوم بعد سقوطه خلال تسلق جبل "مونت بلانك" في فرنسا.

ووفق الموقع فإنه تم نقل السائح بعد سقوطه بواسطة مروحية الإنقاذ لتلقي العلاج الطبي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف بأن دائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج في الجناح القنصلي بوزارة الخارجية على اتصال بأسرة المتوفى وكذلك مع السفارة الإسرائيلية في باريس التي تساعد في عملية نقل جثمان المتوفى إلى إسرائيل الذي من المتوقع وصوله يوم الخميس.

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