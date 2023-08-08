اشتية: الاحتلال هو المعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين

وقال اشتية، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمثل انتقالًا أيديولوجيًا نحو التطرف، ما يشكل تهديدًا للاستقرار في المنطقة، خاصةً في ظل تصاعد محاولاتها لتقويض السلطة الوطنية وزيادة وتيرة الاستيطان.





وشدد اشتية أنه على الرغم من معيقات الاحتلال تبذل الحكومة كافة الجهود وتمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاح على كافة المستويات، بالإضافة الى تعزيز القاعدة الإنتاجية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل تعزيز صمودهم.



