الشعبية-القيادة العامة:هدم البيوت لن تزيد شعبنا إلا اصراراً على مواصلة طريق الحرية والكرامة

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة أن سياسة هدم بيوت الشهداء لن تزيد شعبنا إلا اصراراً على مواصلة طريق الحرية والكرامة الذي عُبِّد بدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا ونضالات شعبنا بكل مكوناته.وجددت الجبهة تأكيدها أن هذه الممارسات الفاشية العنصرية اللإنسانية "تعكس حالة التخبط الذي يعيشه العدو الصهيوني وضعفه في مواجهة المد الثوري لشعبنا المرابط في حين تولدت لديه القناعة بعدم نجاعة إجراءاته القمعية في منع مزيد من العمل المقاوم بل واشتداده".