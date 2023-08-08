شؤون فلسطينية

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حاتم عبد القادر، البطريرك ميشيل صباح البطريرك السابق للكنيسة اللاتينية في القدس.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع التي تشهدها مدينة القدس في ضوء تصاعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية.

وقال البطريرك صباح ان الوجود المسيحي في القدس يواجه تحديات ومخاطر كبيرة في ظل استهداف غير مسبوق تتعرض له المقدسات المسيحية من أديرة وكنائس ومقابر في القدس والداخل الفلسطيني ومن اعتداءات عنصرية يتعرض لها رجال الدين المسيحي من رهبان وراهبات من جانب الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة.

وحمل البطريرك صباح حكومة الاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات وعدم اتخاذها اية إجراءات لوقفها او محاسبة مرتكبيها.

وأشار البطريرك صباح الى تصاعد المحاولات التي تستهدف الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، بنفس قدر الاستهداف الذي يواجهه المسلمين ومقدساتهم، محذراً من مخاطر وتداعيات هذا الاستهداف.

وأكد البطريرك صباح على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس باعتبارها تشكل غطاء سياسياً وقانونياُ لحماية هذه المقدسات، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون مسيحيون ومسلمون ووضع حد للاعتداءات التي تتعرض لها دور العبادة.

من جانبه أشاد عبد القادر بالبطريرك صباح وما قدمه من خدمات للمسيحيين والمسلمين في مدينة القدس من مشاريع إنسانية وخيرية وعلى مواقفه الوطنية الأصلية الرافضة للاحتلال والداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره على ارضه.

وأكد عبد القادر على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين المسيحيين والمسلمين والتي شكلت نموذجاً يحتذى للتعايش.

وأشار عبد القادر الى أن الوجود المسيحي في القدس هو مكون أساسي من مكونات الهوية العربية للمدينة المقدسة وارثها التاريخي والديني والحضاري.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التواصل بين الهيئة الإسلامية المسيحية وغبطة البطريرك صباح في جميع الشؤون المتصلة بالوجود المسيحي والعمل على تأكيد وترسيخ عرى الوحدة والتلاحم الإسلامي المسيحي من أجل الدفاع عن عروبة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

أخبار ذات صلة

اشتية: الاحتلال هو المعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين

اشتية: الاحتلال هو المعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة

الهباش: مواجهة المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع في &quot;الأقصى&quot; تحتاج جهدًا عربيًا وإسلاميًا استثنائيًا

الهباش: مواجهة المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع في "الأقصى" تحتاج جهدًا عربيًا وإسلاميًا استثنائيًا

مقتل مواطن في شجار جنوب الخليل

مقتل مواطن في شجار جنوب الخليل

أول تعليق رسمي فلسطيني على إطلاق سراح أحد المستوطنين المتهمين بقتل معطان

أول تعليق رسمي فلسطيني على إطلاق سراح أحد المستوطنين المتهمين بقتل معطان

الأحمد: اتفقنا مع بري على الإسراع في إنهاء التحقيق بأحداث عين الحلوة وتسليم الجناة

الأحمد: اتفقنا مع بري على الإسراع في إنهاء التحقيق بأحداث عين الحلوة وتسليم الجناة

غزة: كشف تفاصيل جديدة بشأن تفعيل نظام شركات تشغيل العمال بأراضي 48

غزة: كشف تفاصيل جديدة بشأن تفعيل نظام شركات تشغيل العمال بأراضي 48

الاحتلال يُفرج عن أحد المشتبه بهما بقتل الفلسطيني معطان في قرية برقة

الاحتلال يُفرج عن أحد المشتبه بهما بقتل الفلسطيني معطان في قرية برقة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة

تحذيرات من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المقدسات واستهداف الوجود المسيحي بالأراضي المقدسة

الأحمد: اتفقنا مع بري على الإسراع في إنهاء التحقيق بأحداث عين الحلوة وتسليم الجناة

الأحمد: اتفقنا مع بري على الإسراع في إنهاء التحقيق بأحداث عين الحلوة وتسليم الجناة

اشتية يستقبل القنصل الفرنسي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

اشتية يستقبل القنصل الفرنسي لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

مجدلاني يدعو دول الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي تمولها

مجدلاني يدعو دول الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي تمولها

حماس تُعلق على أداء المستوطنين صلوات في الأقصى تحاكي طقوس الكهنة

حماس تُعلق على أداء المستوطنين صلوات في الأقصى تحاكي طقوس الكهنة

نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ستة

نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ستة

بأولى مهماته.. فارس يزور منزل رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق الراحل قدري أبو بكر

بأولى مهماته.. فارس يزور منزل رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق الراحل قدري أبو بكر

العمل بغزة: تفعيل نظام شركات تشغيل العمال في أراضي عام 48

العمل بغزة: تفعيل نظام شركات تشغيل العمال في أراضي عام 48

منوعات

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

على خطى محمد رمضان.. فنان شهير يتسفز الجمهور بحقيبة مليئة بالأموال

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

أول ظهور لـ إيمان العاصي بصحبة والدتها والجمهور يتفاعل

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

ما حقيقة وفاة نجم باب الحارة عباس النوري؟

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

صور: ياسمين صبري تتصدر الترند من جديد بإطلالة صيفية جريئة

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

في احتفال عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحوّل لشخصية باربي

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية خطيرة وصديقتها تطلب الدعاء لها

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

بعد غياب طويل.. فيروز تطل على جمهورها بصورة جديدة ونادرة

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

صورة: إيمي غانم في أحضان زوجها خلال قضاء العطلة الصيفية والجمهور يتفاعل

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

شاهد: آيتن عامر وأسماء إبراهيم تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص جريئة

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

تامر أمين يفتح النار على محمد رمضان بعد خلعه ملابسه في حفله الأخير

عربي

مصر: قناة السويس تعلن نجاح عملية انتشال القاطرة &quot;فهد&quot;

مصر: قناة السويس تعلن نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"

الأردن: إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة ووفاة أحدهم

الأردن: إحباط محاولة تسلل لثلاثة أشخاص بطريقة غير مشروعة ووفاة أحدهم

مشترك مع عصابات دولية.. الأردن يعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات

مشترك مع عصابات دولية.. الأردن يعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر

الأردن: زلزال في منطقة وادي عربة بقوة 3.4 بمقياس ريختر