قيادي بحماس يدعو إلى وقفة جادة وتشكيل لجان للتصدي

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، إن اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا في مدن وقرى الضفة الغربية بالقتل والحرق والاقتحامات، تستوجب وقفة جادة من أبناء شعبنا والتكاتف والتعاضد والتناصر.وأكد في تصريح صحفي، على ضرورة تشكيل لجان للدفاع عن الأرض والممتلكات وحياة أبناء شعبنا من غلاة المستوطنين، داعيًا الفصائل الوطنية والإسلامية إلى تمتين ودعم صمود الحاضنة الشعبية المتنامية في أرضنا المحتلة.وأضاف أن "المطلوب من السلطة التي ما زالت تصر على التنسيق الأمني واسترضاء الاحتلال ومجرميه، الكف عن الملاحقات والاعتقالات، وتفرج عن أبناء شعبنا في سجونها، وتنحاز لخيار شعبنا ومقاومته وتدافع عنه"، وفق تعبيره.وتابع: "إن الموقف الوطني يستدعي من الكل الفلسطيني والسلطة وحركة فتح، تشكيل قيادة وطنية موحدة لقيادة المواجهات الشعبية ضد الاحتلال البغيض ومستوطنيه، والوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".