مصر: قناة السويس تعلن نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة السويس المصرية، نجاح عملية انتشال القاطرة "فهد"، والتي غرقت يوم السبت الماضي، ما أدى إلى وفاة بحار.وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، في بيان صحفي، إنه تم انتشال القاطرة، بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة، وذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.وأشاد رئيس الهيئة في بيان صحفي، بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق 27 مترا، مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأوضح ربيع أن عملية رفع وانتشال القاطرة "فهد" تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.