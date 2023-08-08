الاحتلال يكشف معلومات جديدة بشأن قذائف أُطلقت عند الحدود الشمالية قبل شهر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة بشأن قذائف مضادة للدبابات، أُطلقت عند الحدود الشمالية قبل نحو شهر.





وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال في السادس من تموز/يوليو الماضي، أن قذيفة من لبنان سقطت بالقرب من قرية الغجر، وبعد فحص آثار الحدث اتضح أن المقذوف هو صاروخ مضاد للدروع.





وعقب وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت على الحدث، وقال: "أمام أي انتهاك لسيادتنا وتحدي وجودنا سنرد في المكان والزمان المناسبين وبالطريقة التي نختارها بطرق علنية وسرية وبما يجلب ثمنًا باهظًا من المسؤولين عن ذلك".

رام الله - دنيا الوطنووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن القذائف المضادة للدبابات التي أطلقت قبل حوالي شهر عند الحدود في الشمال، كانت تستهدف دورية راجلة لجنود الجيش الإسرائيلي كانت تتحرك بالقرب من قرية الغجر.