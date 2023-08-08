شؤون فلسطينية

أول تعليق رسمي فلسطيني على إطلاق سراح أحد المستوطنين المتهمين بقتل معطان

أول تعليق رسمي فلسطيني على إطلاق سراح أحد المستوطنين المتهمين بقتل معطان
الشاب قصي معطان
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات قرار المحكمة الإسرائيلية بإطلاق سراح المتطرف الإرهابي اليشع ياردو الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية كأحد المشتبه بهما في قتل الفتى قصي معطان في قرية برقة بالقرب من رام الله، واكتفت باخضاعه للإقامة الجبرية المنزلية.

وقالت وزارة الخارجية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه بذلك تضرب المحكمة بعرض الحائط تهمة اعتدائه وهجومه الآثم على بلدة برقة وحملاته التحريضية العلنية على قتل الفلسطينيين والتفاخر بذلك. 

وتعتبر الوزراة أن هذا القرار "استفزازي ويشجع غلاة المتطرفين الإرهابيين من المستوطنين على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والهجمات ضد البلدات الفلسطينية ومواطنيها، ويعطي منظمات الإرهاب اليهودي الاستيطانية المزيد من الشعور في الحماية والحصانة". 

وقالت إن "الوزارة لا تستغرب من هذا القرار المعتاد من قبل محاكم الاحتلال ومنظومته القضائية التي أثبتت عبر عشرات السنين أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ولا تصدر قراراتها بناءاً على أي قانون وإنما وفقاً لمصالح الاستعمار الإسرائيلي والاستيطان".

وطالبت الوزارة الدول والمحاكم الدولية والوطنية عدم إعطاء أي اعتبار لتحقيقات ومحاكم الاحتلال والشروع الفوري في تحقيقاتها الخاصة بشأن جرائم عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

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