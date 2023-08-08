دولي

غالانت من الحدود الشمالية: أي تصعيد من حزب الله سنعيد لبنان إلى العصر الحجري

غالانت من الحدود الشمالية: أي تصعيد من حزب الله سنعيد لبنان إلى العصر الحجري
وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إن جيشه سيعيد لبنان للعصر الحجري "إذا حدث تصعيد أو صراع في الحدود الشمالية".

وقال خلال جولة وتقييم للوضع عند الحدود الشماليةفي تصريح نقلته إذاعة جيش الاحتلال: "إنني أحذر حزب الله من ارتكاب أي خطأ لأننا لن نتردد في استخدام كل قوتنا وسحق كل شبر من لبنان".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، عقد اجتماعاً الأحد الماضي، وبحث التوتر عند الحدود الشمالية.

ولا يزال (حزب الله) يقيم خيمة في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، فيما يقلل المسؤولون الإسرائيليون من أهملية هذه الخطوة.


 


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