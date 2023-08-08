شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن أحد المشتبه بهما بقتل الفلسطيني معطان في قرية برقة

الاحتلال يُفرج عن أحد المشتبه بهما بقتل الفلسطيني معطان في قرية برقة
أحد المستوطنين الذين شاركوا في قتل الفلسطيني معطان في برقة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اليوم الإفراج عن إليشع يارد، المتحدث السابق باسم عضو (كنيست)، ليمور سون هار ميلخ، وأحد المشتبه بهما في قتل الفلسطيني قصي معطان في قرية برقة.

ووفق الصحيفة فإن يارد سيخضع للإقامة الجبرية المنزلية، فيما لا يزال يحيئيل إندور المشتبه الثاني بالحادثة، رهن الاعتقال حيث يرقد في المستشفى لإصابته في الرأس.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب بمنح "وسام تقدير"، وتوفير والحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل معطان (19 عاما).

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، دعوات بن غفير إلى تكريم قتلة الشهيد معطان ومنحهم "وسام تقدير" ومدهم بالحصانة.

واعتبرت "الخارجية"، في بيان صحفي اليوم الأحد، تصريحات بن غفير دعوة أخرى إلى تشجيع المستوطنين الإرهابيين على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوة إلى تبرير إطلاق سراح القتلة بحجة "الدفاع عن النفس" كما يدعي.

بدورها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن إعدام المستوطنين للشهيد قصي معطان والدعوة لمنح القاتل وسام تقدير تطور خطير على سلوك الارهاب الذي تنهجه حكومة (نتانياهو سموترتش بن غفير) التي زودت المستوطنين بالسلاح والقرار والغطاء لقتل أبناء شعبنا.

والمتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح)، عبد الفتاح دولة إن "تمرير هذه الجريمة دون عقاب يعني  تمادي المستوطنين في ممارسة جرائم القتل والاعتداءات إلى جانب جرائم جيش الاحتلال المتكررة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام واجب القيام بمسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم فورا ومحاسبة مرتكبيها".

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