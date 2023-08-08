شؤون فلسطينية

سلطة النقد تصدر بياناً بشأن حوادث السطو المسلح على البنوك

سلطة النقد تصدر بياناً بشأن حوادث السطو المسلح على البنوك
سلطة النقد تصدر بياناً بشأن حوادث عمليات السطو المسلح على البنوك
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت سلطة النقد اعتداءات السطو التي نفذتها بعض الجهات مؤخراً، على بعض الفروع والمكاتب المصرفية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعتبر دخيلة على قيم وعادات مجتمعنا الفلسطيني وثقافته.

وتؤكد سلطة النقد في بيان لها، أنها على تنسيق دائم مع كافة الجهات ذات الاختصاص، سيما الجهات الأمنية وعلى رأسها الشرطة الفلسطينية والتي تبذل جهوداً كبيرة بهدف تعزيز التدابير الوقائية اللازمة لسلامة وأمن مقرات المصارف العاملة في فلسطين، وضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور.

وتشدد سلطة النقد على أهمية تحقيق الأمن للمؤسسات المصرفية لما له من دور أساسي في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأفادت الشرطة، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين قاموا بعملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك، غربي رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات،  بأن عملية سطو مسلح نفذها مجهولون على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي.

وأضاف بأن الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وتباشر إجراءات البحث والتحري.

 


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