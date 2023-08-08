سلطة النقد تصدر بياناً بشأن حوادث السطو المسلح على البنوك

وأفادت الشرطة، اليوم الثلاثاء، بأن مجهولين قاموا بعملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك، غربي رام الله.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن عملية سطو مسلح نفذها مجهولون على فرع أحد البنوك في بلدة نعلين غربي رام الله وسرقة مبلغ مالي.





وأضاف بأن الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وتباشر إجراءات البحث والتحري.







