مجدلاني يدعو دول الاتحاد الأوروبي لمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم المشاريع التي تمولها





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، إنه يجب معاقبة حكومة الاحتلال على اجراءاتها العدوانية المتمثلة بهدم المشاريع والمنازل في المناطق المصنفة (ج) والقدس والممولة من الاتحاد الاوربي، عبر قيام دول الاتحاد بشكل فردي أو جماعي بمطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن ذلك، وخصم ذلك من أية مساعدات تقدم لدولة الاحتلال.وأضاف خلال لقلائه اليوم الثلاثاء بمكتبه في مدينة رام الله، نائب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ماريا فيلاسكو، أن الوقت حان لاعتراف بدولة فلسطين، وأن المواقف الدولية تجاه حكومة الاحتلال عبر بيانات الادانة والشجب لا تساعد على وقف الاجراءات احادية الجانب من قبل حكومة الاحتلال ولا انقاذ حل الدولتين، فليس لها أي تأثير عملي على السياسة الاسرائيلية، ونحن بحاجة فعلية لتطبيق ذلك بإجراءات عملية على الأرض وفرض العقوبات على حكومة الاحتلال.وتابع د. مجدلاني "أمام حالة الفراغ السياسي الذي تملأه حكومة الاحتلال باجراءاتها الأحادية الجانب، الأمر الذي يدمر حل الدولتين، وخلق دولة الأبرتهايد العنصرية، فإن المطلوب أوروبيا هو الدفع باتجاه طرح مبادرة للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية، لضمان أمن واستقرار المنطقة.من جانبها، أكدت فيلاسكو أن الاجراءات احاجية الجانب الاسرائيلية تساهم في تدهور الاوضاع وتشكل خرقا ومخالفة للقانون الدولي، وتقوض احتمال التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين.كما جددت موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لهدم المنشآت والمنازل خصوصا في مناطق (ج) والقدس والتي في مجملها مشاريع ممولة من دول الاتحاد الاوروبي.