حماس تُعلق على أداء المستوطنين صلوات في الأقصى تحاكي طقوس الكهنة
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن أداء المستوطنين صلوات في المسجد الأقصى المبارك تحاكي طقوس الكهنة في تحضيراتهم لإقامة "الهيكل المزعوم"، تصعيد للحرب الدينية على مقدساتنا.
وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "شعبنا سيواصل نضاله لحماية الأقصى".
ومكانت جماعة ما يسمى "الهيكل بأيدينا"، نفذت "صلاة الكهنة" في المسجد الأقصى، وهي جزء من طقوس الكهنة الهادفة لتحويله لهيكل.
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