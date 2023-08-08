حماس تُعلق على أداء المستوطنين صلوات في الأقصى تحاكي طقوس الكهنة





وقالت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "‏شعبنا سيواصل نضاله لحماية الأقصى".





ومكانت جماعة ما يسمى "الهيكل بأيدينا"، نفذت "صلاة الكهنة" في المسجد الأقصى، وهي جزء من طقوس الكهنة الهادفة لتحويله لهيكل.









رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن أداء المستوطنين صلوات في المسجد الأقصى المبارك تحاكي طقوس الكهنة في تحضيراتهم لإقامة "الهيكل المزعوم"، تصعيد للحرب الدينية على مقدساتنا.