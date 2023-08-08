بأولى مهماته.. فارس يزور منزل رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق الراحل قدري أبو بكر





وخلال الزيارة قال فارس: "إن المرحوم أبو بكر كان وفيًا لأبناء شعبه و لعائلات الأسرى وأبنائهم، حتّى آخر لحظات حياته".



وأضاف فارس، "أتذكر حينما اعتقلت وكنت شبلًا، دخلت الأسر وكان أبو فادي قائدًا وكان قائدي وتشرفت بذلك، واليوم وفاء لكل ما قدمه من أجل شعبه على مدار سنوات حياته، كانت هذه الزيارة أولى خطواتي، قبل أن أبدأ بهذه المهمة الكبيرة".







رام الله - دنيا الوطنوفاءً للمناضل المرحوم قدري أبو بكر، قام رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، وطاقم من العاملين في الهيئة، وأعضاء من مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطينيّ، وفي أولى مهمة له بزيارة منزل المناضل المرحوم اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى سابقًا.