شؤون فلسطينية

أبو كويك: تدمير الاحتلال منازل الشهداء لن يثني شعبنا عن مقاومته

أبو كويك: تدمير الاحتلال منازل الشهداء لن يثني شعبنا عن مقاومته
القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، على أن ممارسات الاحتلال بهدم منازل الشهداء لن تثني شعبنا عن مقاومته وإصراره على تحرير مقدساته.

وقال أبو كويك إن الاحتلال المجرم يستمر في مسلسل الاعتداءات على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وإنساننا الفلسطيني، وآخرها هدم البيوت كما فجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة فجر اليوم.

وشدد على أن الاحتلال يدرك تماما أن كل هذه الممارسات الإرهابية لن تثني شعبنا عن مقاومته وإيمانه بأن بقاءه في هذه الأرض مستحيل.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول أن يطيل عدوانه من خلال إرهاب شعبنا، والتدمير والتفجير والقتل اليومي الذي لم يستثني أحدا من النساء والرجال والأطفال.

ولفت إلى استهداف الاحتلال المتواصل للمسجد الأقصى والمقدسات، يأتي من خلال دعم حكومته قطعان المستوطنين لتدنيس المسجد ومحاولة هدمه وبناء الهيكل المزعوم.

وأضاف أن هذه الهجمة الإرهابية من الاحتلال وحكومته ومستوطنيه المتطرفين لن تثني شعبنا عن مواصلة مقاومته وإصراره على تحرير أرضه ومقدساته.

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين إسرائيليين.

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