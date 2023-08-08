جمعية البنوك تصدر بياناً بخصوص عمليات السطو المسلح

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جمعية البنوك في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً تعقيباً على استمرار عمليت السطو المسلح على أفرع البنوك في الضفة الغربية.وقالت الجمعية "في ظل تكرار عمليات السطو المسلح على فروع ومكاتب البنوك في أماكن متعددة من الوطن والتي بلغ عددها خمس عمليات في آخر شهرين فإن جمعية البنوك تدين هذه العمليات الخارجة عن اخلاق وقيم شعبنا الفلسطيني، وتُهيب بالسلطة الوطنية الفلسطينية العمل على التصدي بكل حزم وقوة لهذه الفئة التي تعبث بأمن المواطن وامواله وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يشكل أحد أعمدة الرباط والصمود على أرضه".وأضافت "إننا اذ نشكر الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي استطاعت القاء القبض على الجناة في المرات السابقة ان تعمل وبكل حزم على إنزال العقوبات الرادعة بحقهم، وان تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المؤسسات المصرفية والمالية والتي تمنع حدوث مثل هذه الاعمال حماية للاقتصاد الوطني من الايدي العابثة".وتابعت الجمعية "إنّ استمرار هذه العمليات يشكل خطراً داهماً على الاستقرار المالي في فلسطين وعلى النمو الاقتصادي تباعاً."